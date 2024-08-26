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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1902 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 песета 1902 SMV
Средняя цена 120 $
Продажи
2 147
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