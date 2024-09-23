Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1902 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1902 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1902 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1902
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1902 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 780 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (50)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (19)
  • CoinsNB (5)
  • Heritage (2)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (22)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • London Coins (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Numimarket (1)
  • NumisCorner (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Silicua Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Tauler & Fau (27)
  • V. GADOURY (1)
  • WCN (1)
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Испания 1 песета 1902 SMV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Альфонсо XIII Монеты Испании 1902 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 песета Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск