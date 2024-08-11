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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1900 года SMV "Тип 1896-1902" (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1900 года SMV "Тип 1896-1902" - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1900 года SMV "Тип 1896-1902" - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1900
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (392)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1900 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 29181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
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Дата 14 февраля 2024
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Где купить?
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
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Испания 1 песета 1900 SMV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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