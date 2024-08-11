Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1900 года SMV "Тип 1896-1902" (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 1 песета
- Год 1900
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (392)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1900 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 29181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 282 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
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