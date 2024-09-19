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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1898 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1898 SGV
Средняя цена 95 $
Продажи
7 893
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