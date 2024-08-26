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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 100 песет Альфонсо XIII - Испания

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100 песет 1897

Год Знак Описание Продажи Продажи
1897 SGV 1 3071897 SGV Новодел 0 359
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