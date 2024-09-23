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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1897 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 песет 1897 SGV
Средняя цена 2400 $
Продажи
1 307
Аверс
Реверс
100 песет 1897 SGV Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 359

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1897 SGV
Средняя цена 190 $
Продажи
0 249
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