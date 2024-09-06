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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1897 года SGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 5 песет 1897 года SGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 5 песет 1897 года SGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1897
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1897 года со знаком SGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 32906 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2600 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1897 SGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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