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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1891 года PGM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 2 песеты 1891 года PGM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 2 песеты 1891 года PGM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1891
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1891 года со знаком PGM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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  • Teutoburger (2)
Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 215 EUR
Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 песеты 1891 PGM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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