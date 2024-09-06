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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1891 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1891 PGM
Средняя цена 65 $
Продажи
1 463
Аверс
Реверс
2 песеты 1891 PGM
Средняя цена 170 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
1 песета 1891 PGM
Средняя цена 120 $
Продажи
1 228
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