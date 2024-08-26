Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1888 года MSM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1888
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1888 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4438 проданному на аукционе Cayón Subastas за 9750 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (35)
- Baldwin's (2)
- Cayón (12)
- cgb.fr (1)
- CoinsNB (3)
- Herrero (2)
- ibercoin (10)
- Monedalia.es (2)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (14)
- Wójcicki (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 песет 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск