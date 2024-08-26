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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1888 года MSM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 5 песет 1888 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 5 песет 1888 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1888
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1888 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4438 проданному на аукционе Cayón Subastas за 9750 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1888 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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