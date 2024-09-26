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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1905 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 песеты 1905 SMV
Средняя цена 35 $
Продажи
2 489
Аверс
Реверс
1 песета 1905 SMV
Средняя цена 310 $
Продажи
0 153
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