Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Каталог монет Изабеллы II (1833-1868)
Всего добавлено монет: 646
Каталог монет Изабелла II 1833-1868
Монеты Изабеллы II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $500 - 2 1026
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1868
Золото $250 - 1 526
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1867
Золото $250 - 1 413
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1865
Золото $270 - 1 300
Испания, Изабелла II
40 реалов 1864. Шестиконечные звёзды
Золото $530 - 1 199
Испания, Изабелла II
80 реалов 1835 M CR
Золото $580 - 0 310
Испания, Изабелла II
100 реалов 1859. Восьмиконечные звёзды
Золото $560 - 0 140
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1865
Золото $490 - 2 566
Испания, Изабелла II
100 реалов 1861. Шестиконечные звёзды
Золото $490 - 0 53
Испания, Изабелла II
100 реалов 1854. Восьмиконечные звёзды
Серебро $240 - 1 309
Испания, Изабелла II
1 песета 1837 B PS
Золото $500 - 0 482
Испания, Изабелла II
100 реалов 1864. Шестиконечные звёзды
Золото $500 - 0 173
Испания, Изабелла II
100 реалов 1857. Восьмиконечные звёзды
Золото $520 - 0 291
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Семиконечные звёзды
Золото $500 - 1 562
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Шестиконечные звёзды
Золото $500 - 0 142
Испания, Изабелла II
100 реалов 1861. Семиконечные звёзды
Золото $500 - 1 230
Испания, Изабелла II
100 реалов 1863. Шестиконечные звёзды
Золото $220 $320 0 167
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1868
Золото $420 - 1 139
Испания, Изабелла II
80 реалов 1842 B CC
Золото $460 - 0 349
Испания, Изабелла II
80 реалов 1839 B PS
Золото $370 - 1 200
Испания, Изабелла II
20 реалов 1861
Золото $450 - 0 120
Испания, Изабелла II
100 реалов 1857. Семиконечные звёзды
Золото $590 - 0 273
Испания, Изабелла II
80 реалов 1838 B PS
Золото $490 - 1 292
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Семиконечные звёзды
Золото $540 - 0 216
Испания, Изабелла II
80 реалов 1844 B PS
Золото $640 - 0 119
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Восьмиконечные звёзды
Серебро $150 - 0 326
Испания, Изабелла II
20 реалов 1851. Шестиконечные звёзды
Серебро $150 - 0 267
Испания, Изабелла II
20 реалов 1858. Шестиконечные звёзды
Золото $570 - 0 174
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Восьмиконечные звёзды
Золото $500 - 1 73
Испания, Изабелла II
80 реалов 1836 M CR
Золото $470 $1,500 0 318
Испания, Изабелла II
80 реалов 1845 B PS
Золото $600 - 0 196
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Семиконечные звёзды
Золото $650 - 1 292
Испания, Изабелла II
100 реалов 1850 M CL
Золото $490 $710 0 229
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Шестиконечные звёзды
Золото $480 - 0 146
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1867
Золото $480 - 0 93
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Шестиконечные звёзды
Золото $950 - 0 74
Испания, Изабелла II
100 реалов 1851 M CL
Золото $210 - 1 193
Испания, Изабелла II
2 эскудо 1865
Золото $280 - 0 172
Испания, Изабелла II
40 реалов 1863. Шестиконечные звёзды
Серебро $160 - 0 266
Испания, Изабелла II
20 реалов 1861. Шестиконечные звёзды
Золото $350 - 0 41
Испания, Изабелла II
80 реалов 1844 S RD
Золото $400 - 0 223
Испания, Изабелла II
80 реалов 1840 B PS
Золото $560 - 0 192
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Восьмиконечные звёзды
Серебро $320 $9,500 0 450
Испания, Изабелла II
20 реалов 1850 M CL
Золото $250 - 0 165
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1866
Серебро $890 - 0 88
Испания, Изабелла II
20 реалов 1837 M CR
Золото $7,900 - 0 8
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1866. Семиконечные звёзды
Золото $500 - 1 118
Испания, Изабелла II
80 реалов 1834 M CR
Золото $40,000 - 0 2
Испания, Изабелла II
80 реалов 1834 M DG
Золото $370 - 0 43
Испания, Изабелла II
80 реалов 1847 M CL
Серебро $230 - 1 104
Испания, Изабелла II
20 реалов 1852. Семиконечные звёзды
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