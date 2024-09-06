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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет Изабеллы II (1833-1868)

Всего добавлено монет: 646

Период чеканки Изабеллы II
Каталог монет Изабелла II 1833-1868
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Монеты Изабеллы II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Испания, Изабелла II
10 эскудо 1868
 Золото $500 - 2 1026Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1867
 Золото $250 - 1 526Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1865
 Золото $250 - 1 413Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
40 реалов 1864. Шестиконечные звёзды
 Золото $270 - 1 300Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1835 M CR
 Золото $530 - 1 199Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1859. Восьмиконечные звёзды
 Золото $580 - 0 310Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1865
 Золото $560 - 0 140Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1861. Шестиконечные звёзды
 Золото $490 - 2 566Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1854. Восьмиконечные звёзды
 Золото $490 - 0 53Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
1 песета 1837 B PS
 Серебро $240 - 1 309Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1864. Шестиконечные звёзды
 Золото $500 - 0 482Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1857. Восьмиконечные звёзды
 Золото $500 - 0 173Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Семиконечные звёзды
 Золото $520 - 0 291Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Шестиконечные звёзды
 Золото $500 - 1 562Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1861. Семиконечные звёзды
 Золото $500 - 0 142Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1863. Шестиконечные звёзды
 Золото $500 - 1 230Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1868
 Золото $220 $320 0 167Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1842 B CC
 Золото $420 - 1 139Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1839 B PS
 Золото $460 - 0 349Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1861
 Золото $370 - 1 200Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1857. Семиконечные звёзды
 Золото $450 - 0 120Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1838 B PS
 Золото $590 - 0 273Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Семиконечные звёзды
 Золото $490 - 1 292Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1844 B PS
 Золото $540 - 0 216Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1862. Восьмиконечные звёзды
 Золото $640 - 0 119Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1851. Шестиконечные звёзды
 Серебро $150 - 0 326Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1858. Шестиконечные звёзды
 Серебро $150 - 0 267Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Восьмиконечные звёзды
 Золото $570 - 0 174Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1836 M CR
 Золото $500 - 1 73Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1845 B PS
 Золото $470 $1,500 0 318Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Семиконечные звёзды
 Золото $600 - 0 196Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1850 M CL
 Золото $650 - 1 292Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1860. Шестиконечные звёзды
 Золото $490 $710 0 229Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1867
 Золото $480 - 0 146Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Шестиконечные звёзды
 Золото $480 - 0 93Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1851 M CL
 Золото $950 - 0 74Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
2 эскудо 1865
 Золото $210 - 1 193Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
40 реалов 1863. Шестиконечные звёзды
 Золото $280 - 0 172Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1861. Шестиконечные звёзды
 Серебро $160 - 0 266Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1844 S RD
 Золото $350 - 0 41Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1840 B PS
 Золото $400 - 0 223Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
100 реалов 1855. Восьмиконечные звёзды
 Золото $560 - 0 192Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1850 M CL
 Серебро $320 $9,500 0 450Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
4 эскудо 1866
 Золото $250 - 0 165Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1837 M CR
 Серебро $890 - 0 88Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
10 эскудо 1866. Семиконечные звёзды
 Золото $7,900 - 0 8Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1834 M CR
 Золото $500 - 1 118Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1834 M DG
 Золото $40,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
80 реалов 1847 M CL
 Золото $370 - 0 43Coin photo Coin photo
Испания, Изабелла II
20 реалов 1852. Семиконечные звёзды
 Серебро $230 - 1 104
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