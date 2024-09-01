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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1854 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
100 реалов 1854 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 600 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
100 реалов 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
1 157

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1854 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
2 386
Аверс
Реверс
20 реалов 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
1 144
Аверс
Реверс
10 реалов 1854 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 реалов 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
10 реалов 1854 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 210 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
4 реала 1854 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 реала 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1854 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 280 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1854 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 реала 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 реала 1854 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 450 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1854 Семиконечные звёзды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 реал 1854 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 32

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1854 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1854
Средняя цена 180 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1854
Средняя цена 810 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1854
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 10
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