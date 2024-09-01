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Испания
1854
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1854
Монеты Испании 1854 года
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Золотые монеты
100 реалов 1854
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
490 $
Продажи
0
53
100 реалов 1854
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
600 $
Продажи
0
115
100 реалов 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
490 $
Продажи
1
157
Серебряные монеты
20 реалов 1854
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
2
386
20 реалов 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
1
144
10 реалов 1854
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
41
10 реалов 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
64
10 реалов 1854
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
210 $
Продажи
0
86
4 реала 1854
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
0
34
4 реала 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
11
4 реала 1854
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
280 $
Продажи
0
16
2 реала 1854
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
75 $
Продажи
0
17
2 реала 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
0
10
2 реала 1854
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
450 $
Продажи
0
7
1 реал 1854
Семиконечные звёзды
Средняя цена
80 $
Продажи
0
31
1 реал 1854
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
32
Медные монеты
8 мараведи 1854 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
25 сентимо реал 1854
Средняя цена
180 $
Продажи
0
69
10 сентимо реал 1854
Средняя цена
810 $
Продажи
0
28
5 сентимо реал 1854
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
10
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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