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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1854 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1854 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1854 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1854
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1854 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1854 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1854 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Cayón - November 26, 2015
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1854 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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