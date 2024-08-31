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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 2 реала Изабеллы II - Испания

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2 реала 1836-1851

Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 M DG 0 141836 S DR 0 251836 M CR 0 211837 M CR 0 231838 M CL 0 51839 M CL 0 81839 S RD 0 201840 S RD 0 191841 M CL 0 81842 M CL 0 51844 M CL 0 261845 S RD 0 161845 M CL 0 251847 M CL 0 391848 M CL 0 241849 M CL 0 411850 S RD 0 961851 S RD 0 44
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2 реала 1852-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 Шестиконечные звёзды 0 471852 Семиконечные звёзды 0 421852 Восьмиконечные звёзды 0 201853 Шестиконечные звёзды 0 131853 Семиконечные звёзды 0 671853 Восьмиконечные звёзды 0 751854 Шестиконечные звёзды 0 171854 Семиконечные звёзды 0 101854 Восьмиконечные звёзды 0 71855 Шестиконечные звёзды 0 201855 Семиконечные звёзды 0 101855 Восьмиконечные звёзды 0 12
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2 реала 1857-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 Шестиконечные звёзды 0 121857 Семиконечные звёзды 0 161857 Восьмиконечные звёзды 0 201858 Семиконечные звёзды 0 41858 Восьмиконечные звёзды 0 51859 Шестиконечные звёзды 1 791859 Семиконечные звёзды 0 71860 Шестиконечные звёзды 0 301860 Семиконечные звёзды 0 121860 Восьмиконечные звёзды 0 491861 Шестиконечные звёзды 0 291861 Семиконечные звёзды 0 101861 Восьмиконечные звёзды 0 191862 Шестиконечные звёзды 0 541863 Семиконечные звёзды 0 231864 Шестиконечные звёзды 0 91864 Семиконечные звёзды 0 20
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