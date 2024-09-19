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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1837 года M CR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 реала 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1837 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 281 EUR
Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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