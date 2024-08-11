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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1837 B PS
Средняя цена 520 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
80 реалов 1837 M CR
Средняя цена 490 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
80 реалов 1837 S DR
Средняя цена 340 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1837 M CR
Средняя цена 890 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
4 реала 1837 B PS
Средняя цена 120 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 реала 1837 S DR
Средняя цена 120 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 реала 1837 M CR
Средняя цена 240 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 реала 1837 M CR
Средняя цена 270 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 песета 1837 B PS
Средняя цена 240 $
Продажи
1 308

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1837 Каталония
Средняя цена 35 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
3 куарто 1837 Каталония
Средняя цена 30 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
8 мараведи 1837 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 180 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
8 мараведи 1837 Номинал на аверсе
Средняя цена 310 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
8 мараведи 1837 PP Номинал на аверсе
Средняя цена 55 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
8 мараведи 1837 PP Номинал на аверсе Пьедфорт
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 мараведи 1837 Ja
Средняя цена 80 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
4 мараведи 1837
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 мараведи 1837 DG
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 17
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