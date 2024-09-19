Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком PP. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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