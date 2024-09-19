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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1837 года PP "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1837 года "Номинал на аверсе" со знаком PP. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (26)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (18)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (15)
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  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (18)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (11)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (5)
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1837 PP "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1837 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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