Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1837 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1837 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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