Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1837 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1837 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Дата 12 мая 2023
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Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 17 сентября 2020
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
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Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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