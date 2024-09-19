Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Серебряные монеты 4 реала Изабеллы II - Испания
4 реала 1834-1849
Год Знак Описание Продажи Продажи1834 M DG 0 21834 M CR 0 71835 M CR 0 531835 S DR 0 331836 M CR 0 641836 S DR 0 211836 B PS 0 381837 B PS 0 351837 S DR 0 331837 M CR 0 271838 B PS 0 271838 S DR 0 191838 S RD 0 231838 M CL 0 231839 S RD 0 251839 M CL 0 61839 B PS 0 261840 S RD 0 131840 M CL 0 111840 B PS 0 191841 S RD 0 391841 M CL 0 61841 B PS 0 471842 S RD 0 211842 M CL 0 51842 B CC 0 611843 S RD 0 111843 B CC 0 111844 S RD 0 101844 M CL 0 41844 B PS 0 391845 S RD 0 121845 M CL 0 101845 B PS 0 241846 B PS 0 101847 B PS 0 171848 M CL 0 1401849 M CL 0 75
4 реала 1848
Год Знак Описание Продажи Продажи1848 M DG 0 2
4 реала 1848-1855
Год Знак Описание Продажи Продажи1848 M DG 0 01852 Шестиконечные звёзды 0 461852 Семиконечные звёзды 0 131852 Восьмиконечные звёзды 0 281853 Шестиконечные звёзды 0 341853 Семиконечные звёзды 0 541853 Восьмиконечные звёзды 1 521854 Шестиконечные звёзды 0 341854 Семиконечные звёзды 0 111854 Восьмиконечные звёзды 0 161855 Шестиконечные звёзды 0 151855 Семиконечные звёзды 0 121855 Восьмиконечные звёзды 0 17
4 реала 1856-1864
Год Знак Описание Продажи Продажи1856 Шестиконечные звёзды 0 171857 Шестиконечные звёзды 0 241857 Семиконечные звёзды 0 151857 Восьмиконечные звёзды 0 91858 Шестиконечные звёзды 0 1021858 Семиконечные звёзды 0 121858 Восьмиконечные звёзды 0 191859 Шестиконечные звёзды 0 411859 Семиконечные звёзды 0 121859 Восьмиконечные звёзды 0 151860 Семиконечные звёзды 0 111860 Восьмиконечные звёзды 0 281861 Шестиконечные звёзды 0 211861 Семиконечные звёзды 0 81861 Восьмиконечные звёзды 0 481862 Шестиконечные звёзды 0 591862 Семиконечные звёзды 0 61862 Восьмиконечные звёзды 0 141863 Шестиконечные звёзды 0 601863 Семиконечные звёзды 0 181864 Шестиконечные звёзды 0 751864 Семиконечные звёзды 0 171864 Восьмиконечные звёзды 0 22
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