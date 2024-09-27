Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1860 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1860 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 130 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
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Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
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