Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1860 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 570 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
100 реалов 1860 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
0 229
Аверс
Реверс
100 реалов 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 600 $
Продажи
0 196

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1860 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
20 реалов 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
10 реалов 1860 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
10 реалов 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 реалов 1860 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 290 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 реала 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 70 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1860 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 реала 1860 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 реала 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 85 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 реала 1860 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 реал 1860 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1 реал 1860 Семиконечные звёзды
Средняя цена 90 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 реал 1860 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 123

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1860
Средняя цена 40 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1860
Средняя цена 35 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1860
Средняя цена 50 $
Продажи
0 53
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск