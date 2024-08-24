Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1860 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1860
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1860 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 75403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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