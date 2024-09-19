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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 1 реал Изабеллы II - Испания

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1 реал 1838-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 M DG 0 281838 M CL 0 691839 M CL 0 421840 S RD 0 301841 M CL 0 251842 M CL 0 421844 M CL 0 271844 S RD 0 351845 M CL 0 551845 S RD 0 701847 M CL 0 1141848 M CL 0 1431849 M CL 0 761850 S RD 0 1971851 S RD 0 441852 S RD 0 85
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1 реал 1852-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 Шестиконечные звёзды 0 2121852 Семиконечные звёзды 1 1181852 Восьмиконечные звёзды 0 611853 Шестиконечные звёзды 0 381853 Семиконечные звёзды 0 1281853 Восьмиконечные звёзды 0 2301854 Семиконечные звёзды 0 311854 Восьмиконечные звёзды 0 321855 Семиконечные звёзды 0 771855 Восьмиконечные звёзды 0 50
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1 реал 1857-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 Шестиконечные звёзды 0 301857 Семиконечные звёзды 0 351857 Восьмиконечные звёзды 0 551858 Семиконечные звёзды 0 511858 Восьмиконечные звёзды 0 291859 Шестиконечные звёзды 0 2651859 Семиконечные звёзды 0 301859 Восьмиконечные звёзды 0 181860 Шестиконечные звёзды 0 961860 Семиконечные звёзды 0 361860 Восьмиконечные звёзды 0 1231861 Шестиконечные звёзды 0 391861 Восьмиконечные звёзды 0 511862 Шестиконечные звёзды 0 621862 Семиконечные звёзды 0 231862 Восьмиконечные звёзды 0 321863 Шестиконечные звёзды 0 371863 Семиконечные звёзды 0 1301863 Восьмиконечные звёзды 0 321864 Шестиконечные звёзды 0 321864 Семиконечные звёзды 0 59
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