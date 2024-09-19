Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Серебряные монеты 1 реал Изабеллы II - Испания
1 реал 1852-1855
Год Знак Описание Продажи Продажи1852 Шестиконечные звёзды 0 2121852 Семиконечные звёзды 1 1181852 Восьмиконечные звёзды 0 611853 Шестиконечные звёзды 0 381853 Семиконечные звёзды 0 1281853 Восьмиконечные звёзды 0 2301854 Семиконечные звёзды 0 311854 Восьмиконечные звёзды 0 321855 Семиконечные звёзды 0 771855 Восьмиконечные звёзды 0 50
1 реал 1857-1864
Год Знак Описание Продажи Продажи1857 Шестиконечные звёзды 0 301857 Семиконечные звёзды 0 351857 Восьмиконечные звёзды 0 551858 Семиконечные звёзды 0 511858 Восьмиконечные звёзды 0 291859 Шестиконечные звёзды 0 2651859 Семиконечные звёзды 0 301859 Восьмиконечные звёзды 0 181860 Шестиконечные звёзды 0 961860 Семиконечные звёзды 0 361860 Восьмиконечные звёзды 0 1231861 Шестиконечные звёзды 0 391861 Восьмиконечные звёзды 0 511862 Шестиконечные звёзды 0 621862 Семиконечные звёзды 0 231862 Восьмиконечные звёзды 0 321863 Шестиконечные звёзды 0 371863 Семиконечные звёзды 0 1301863 Восьмиконечные звёзды 0 321864 Шестиконечные звёзды 0 321864 Семиконечные звёзды 0 59
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