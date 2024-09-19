Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1858 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1858 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Cayón Subastas за 65 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 27 декабря 2019
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Дата 28 декабря 2018
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Дата 6 ноября 2018
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Дата 17 сентября 2018
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