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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1858 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 410 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
100 реалов 1858 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 520 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
100 реалов 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
0 59

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1858 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 150 $
Продажи
0 267
Аверс
Реверс
20 реалов 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 450 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
10 реалов 1858 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 реалов 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1858 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
4 реала 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 реала 1858 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 430 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 реала 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 реала 1858 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 760 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1858 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 реал 1858 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1858 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена 90 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
2 мараведи 1858 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1858
Средняя цена 130 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1858
Средняя цена 40 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1858
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
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