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Испания
1858
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1858
Монеты Испании 1858 года
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Золотые монеты
100 реалов 1858
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
410 $
Продажи
0
67
100 реалов 1858
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
520 $
Продажи
0
85
100 реалов 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
490 $
Продажи
0
59
Серебряные монеты
20 реалов 1858
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
150 $
Продажи
0
267
20 реалов 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
450 $
Продажи
0
113
10 реалов 1858
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
43
10 реалов 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
11
4 реала 1858
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
102
4 реала 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
230 $
Продажи
0
12
4 реала 1858
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
430 $
Продажи
0
19
2 реала 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
4
2 реала 1858
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
760 $
Продажи
0
5
1 реал 1858
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
51
1 реал 1858
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
29
Медные монеты
8 мараведи 1858 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена
90 $
Продажи
0
86
2 мараведи 1858 B
Средняя цена
35 $
Продажи
0
104
25 сентимо реал 1858
Средняя цена
130 $
Продажи
0
46
10 сентимо реал 1858
Средняя цена
40 $
Продажи
0
76
5 сентимо реал 1858
Средняя цена
75 $
Продажи
0
26
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Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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