Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 650 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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