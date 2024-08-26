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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 650 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (8)
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - October 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Silicua Coins - September 24, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Silicua Coins - September 29, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность MS63 RB NN Coins
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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