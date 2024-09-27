Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1858 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1858 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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