Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1858
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
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- Tauler & Fau (4)
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
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