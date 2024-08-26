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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1858 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1858 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1858
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1858 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - September 18, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Jesús Vico - June 7, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1858 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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