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Цена монет Испании
Изабелла II
5 сентимо реал
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Цена монет Испании
Изабелла II
5 сентимо реал
Медные монеты 5 сентимо реал Изабеллы II - Испания
5 сентимо реал 1854-1864
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1854
0
10
1855
0
81
1856
0
79
1857
0
31
1858
0
26
1859
0
230
1860
0
53
1861
0
32
1862
0
40
1863
0
24
1864
0
68
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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