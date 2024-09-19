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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 5 сентимо реал Изабеллы II - Испания

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5 сентимо реал 1854-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1854 0 101855 0 811856 0 791857 0 311858 0 261859 0 2301860 0 531861 0 321862 0 401863 0 241864 0 68
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