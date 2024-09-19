Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1863 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1863 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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