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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо реал 1863 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 5 сентимо реал 1863 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо реал 1863 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо реал
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1863 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 5 сентимо реал 1863 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо реал 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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