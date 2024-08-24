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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
1 229
Аверс
Реверс
100 реалов 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
40 реалов 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 280 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
40 реалов 1863 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 300 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
20 реалов 1863
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
20 реалов 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 280 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 реалов 1863 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 реалов 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
10 реалов 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 реалов 1863 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 830 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 реала 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
4 реала 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 реала 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 реал 1863 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 реал 1863 Семиконечные звёзды
Средняя цена 40 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
1 реал 1863 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 32

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1863
Средняя цена 45 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1863 Ba
Средняя цена 220 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1863
Средняя цена 40 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1863
Средняя цена 60 $
Продажи
0 24
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