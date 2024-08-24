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Испания
1863
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1863
Монеты Испании 1863 года
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Медь
Золотые монеты
100 реалов 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
1
229
100 реалов 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
0
61
40 реалов 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
280 $
Продажи
0
172
40 реалов 1863
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
300 $
Продажи
0
146
20 реалов 1863
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
11
Серебряные монеты
20 реалов 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
230 $
Продажи
0
84
20 реалов 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
280 $
Продажи
0
39
20 реалов 1863
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
32
10 реалов 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
121
10 реалов 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
15
10 реалов 1863
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
830 $
Продажи
0
8
4 реала 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
80 $
Продажи
0
60
4 реала 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
18
2 реала 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
23
1 реал 1863
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
37
1 реал 1863
Семиконечные звёзды
Средняя цена
40 $
Продажи
0
130
1 реал 1863
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
32
Медные монеты
25 сентимо реал 1863
Средняя цена
45 $
Продажи
0
74
25 сентимо реал 1863 Ba
Средняя цена
220 $
Продажи
0
32
10 сентимо реал 1863
Средняя цена
40 $
Продажи
0
46
5 сентимо реал 1863
Средняя цена
60 $
Продажи
0
24
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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