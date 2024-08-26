Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (60)
- Baldwin's (1)
- Cayón (42)
- CoinsNB (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (5)
- Heritage (5)
- Herrero (6)
- HERVERA (27)
- ibercoin (8)
- Jesús Vico (5)
- Künker (6)
- Lucernae Numismática (1)
- Monedalia.es (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Numisor (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (36)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (11)
- UBS (3)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где купить?
Где продать?
Для продажи 100 реалов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск