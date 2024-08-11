Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Золотые монеты 100 реалов Изабеллы II - Испания
100 реалов 1850-1851
Год Знак Описание Продажи Продажи1850 B SM 0 541850 M DG 0 21850 M CL 1 2911850 S RD 0 221851 M CL 0 74
100 реалов 1851-1855
Год Знак Описание Продажи Продажи1851 Восьмиконечные звёзды 0 21851 Шестиконечные звёзды 0 91851 Семиконечные звёзды 0 61852 Шестиконечные звёзды 0 141852 Семиконечные звёзды 0 81854 Восьмиконечные звёзды 0 531854 Шестиконечные звёзды 0 1151854 Семиконечные звёзды 1 1571855 Восьмиконечные звёзды 0 1921855 Шестиконечные звёзды 0 931855 Семиконечные звёзды 0 291
100 реалов 1856-1862
Год Знак Описание Продажи Продажи1856 Восьмиконечные звёзды 0 621856 Шестиконечные звёзды 0 1611856 Семиконечные звёзды 0 411857 Восьмиконечные звёзды 0 1731857 Шестиконечные звёзды 0 521857 Семиконечные звёзды 0 1201858 Восьмиконечные звёзды 0 671858 Шестиконечные звёзды 0 851858 Семиконечные звёзды 0 591859 Восьмиконечные звёзды 0 3101859 Шестиконечные звёзды 0 761859 Семиконечные звёзды 0 1221860 Восьмиконечные звёзды 0 1741860 Шестиконечные звёзды 0 2291860 Семиконечные звёзды 0 1961861 Восьмиконечные звёзды 0 451861 Шестиконечные звёзды 2 5641861 Семиконечные звёзды 0 1421862 Восьмиконечные звёзды 0 1191862 Шестиконечные звёзды 1 5611862 Семиконечные звёзды 1 291
100 реалов 1855
Год Знак Описание Продажи Продажи1855 0 1
100 реалов 1863-1864
Год Знак Описание Продажи Продажи1863 Шестиконечные звёзды 1 2291863 Семиконечные звёзды 0 611864 Шестиконечные звёзды 0 4821864 Семиконечные звёзды 0 22
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск