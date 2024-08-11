Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1850 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1850 года со знаком M DG. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88387 проданному на аукционе Cayón Subastas за 47000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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Где продать?
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