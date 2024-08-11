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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1850 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 100 реалов 1850 года M DG - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1850 года M DG - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1850 года со знаком M DG. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88387 проданному на аукционе Cayón Subastas за 47000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Silicua Coins (1)
Испания 100 реалов 1850 M DG на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 100 реалов 1850 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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