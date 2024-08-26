Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1850 B SM
Средняя цена 980 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
100 реалов 1850 M DG
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 реалов 1850 M CL
Средняя цена 650 $
Продажи
1 291
Аверс
Реверс
100 реалов 1850 S RD
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1850 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 реалов 1850 Семиконечные звёзды
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 реалов 1850 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 269
Аверс
Реверс
20 реалов 1850 M DG
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 реалов 1850 M CL
Средняя цена 320 $
Продажи
0 450
Аверс
Реверс
20 реалов 1850 S RD
Средняя цена 720 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 реала 1850 S RD
Средняя цена 100 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1 реал 1850 S RD
Средняя цена 140 $
Продажи
0 197

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1850 С венком
Средняя цена 90 $
Продажи
1 181
Аверс
Реверс
1/2 реала 1850 J С венком
Средняя цена 220 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1/10 реала 1850
Средняя цена 95 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
8 мараведи 1850 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 130 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
8 мараведи 1850 Номинал на аверсе
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 мараведи 1850 Ja
Средняя цена 75 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
4 мараведи 1850
Средняя цена 190 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 мараведи 1850
Средняя цена 55 $
Продажи
0 41
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск