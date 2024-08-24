Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1850 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1850 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 950 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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