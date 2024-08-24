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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1850 года "С венком" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1850 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1850 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (181) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1850 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 950 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 реала 1850 "С венком" на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1850 "С венком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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