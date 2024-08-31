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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1850 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1850 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1850 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (450) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1850 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 30126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22800 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF30 PCGS
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность F
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Испания 20 реалов 1850 M CL на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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