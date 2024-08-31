Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1850 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (450) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1850 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 30126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22800 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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