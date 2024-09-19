Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Серебряные монеты 20 реалов Изабеллы II - Испания
20 реалов 1834-1849
20 реалов 1847-1855
Год Знак Описание Продажи Продажи1847 M DG 0 21850 Восьмиконечные звёзды 0 131850 Семиконечные звёзды 0 41850 Шестиконечные звёзды 0 2691851 Восьмиконечные звёзды 0 611851 Семиконечные звёзды 0 951851 Шестиконечные звёзды 0 3261852 Восьмиконечные звёзды 0 271852 Семиконечные звёзды 1 1031852 Шестиконечные звёзды 0 1151854 Шестиконечные звёзды 2 3861854 Семиконечные звёзды 1 1441855 Шестиконечные звёзды 0 3251855 Семиконечные звёзды 0 201
20 реалов 1850
Год Знак Описание Продажи Продажи1850 M DG 0 41850 M CL 0 4501850 S RD 0 43
20 реалов 1855-1864
Год Знак Описание Продажи Продажи1855 Шестиконечные звёзды 0 11856 Шестиконечные звёзды 1 1801856 Семиконечные звёзды 0 381857 Шестиконечные звёзды 0 1541857 Семиконечные звёзды 0 501857 Восьмиконечные звёзды 0 351858 Шестиконечные звёзды 0 2671858 Семиконечные звёзды 0 1131859 Шестиконечные звёзды 1 1221859 Семиконечные звёзды 0 251859 Восьмиконечные звёзды 0 71860 Шестиконечные звёзды 0 1691860 Семиконечные звёзды 0 791861 Шестиконечные звёзды 0 2661861 Семиконечные звёзды 0 231862 Шестиконечные звёзды 0 1021862 Семиконечные звёзды 0 341862 Восьмиконечные звёзды 0 261863 Шестиконечные звёзды 0 841863 Семиконечные звёзды 0 391863 Восьмиконечные звёзды 0 321864 Шестиконечные звёзды 0 165
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