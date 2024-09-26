Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1862 года "Тип 1855-1864". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1862 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34500 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 16 октября 2023.
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Дата 18 января 2024
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Дата 16 октября 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 15 октября 2022
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