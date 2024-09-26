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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1862 года "Тип 1855-1864". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 реалов 1862 года "Тип 1855-1864" Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1862 года "Тип 1855-1864" Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1862 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34500 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 16 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 495 EUR
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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