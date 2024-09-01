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Испания
1862
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1862
Монеты Испании 1862 года
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Медь
Золотые монеты
100 реалов 1862
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
640 $
Продажи
0
119
100 реалов 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
1
561
100 реалов 1862
Семиконечные звёзды
Средняя цена
490 $
Продажи
1
291
40 реалов 1862
Средняя цена
280 $
Продажи
0
101
20 реалов 1862
Средняя цена
560 $
Продажи
0
27
Серебряные монеты
20 реалов 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
140 $
Продажи
0
102
20 реалов 1862
Семиконечные звёзды
Средняя цена
240 $
Продажи
0
34
20 реалов 1862
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
26
10 реалов 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
81
4 реала 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
0
59
4 реала 1862
Семиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
0
6
4 реала 1862
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
80 $
Продажи
0
14
2 реала 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
54
1 реал 1862
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
45 $
Продажи
0
62
1 реал 1862
Семиконечные звёзды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
23
1 реал 1862
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
45 $
Продажи
0
32
Медные монеты
25 сентимо реал 1862
Средняя цена
90 $
Продажи
0
40
10 сентимо реал 1862
Средняя цена
40 $
Продажи
0
40
5 сентимо реал 1862
Средняя цена
65 $
Продажи
0
40
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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