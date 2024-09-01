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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1862 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1862 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 640 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
100 реалов 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
1 561
Аверс
Реверс
100 реалов 1862 Семиконечные звёзды
Средняя цена 490 $
Продажи
1 291
Аверс
Реверс
40 реалов 1862
Средняя цена 280 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
20 реалов 1862
Средняя цена 560 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
20 реалов 1862 Семиконечные звёзды
Средняя цена 240 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
20 реалов 1862 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
10 реалов 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
4 реала 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
4 реала 1862 Семиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 реала 1862 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 80 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 реала 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 реал 1862 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 45 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 реал 1862 Семиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 реал 1862 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 45 $
Продажи
0 32

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1862
Средняя цена 90 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1862
Средняя цена 40 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1862
Средняя цена 65 $
Продажи
0 40
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