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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1862 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1862 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1862 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1862 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 270 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (7)
Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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