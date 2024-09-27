Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1862 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1862 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 270 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность XF
Цена
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