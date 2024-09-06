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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1862 года "Тип 1861-1863" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1862 года "Тип 1861-1863" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1862 года "Тип 1861-1863" - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1700 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
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  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1862 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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