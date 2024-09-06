Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1862 года "Тип 1861-1863" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1700 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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