Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1862 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 600 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность GENUINE ICG
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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