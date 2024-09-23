Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1862 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1862 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1862 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (291) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1862 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 29175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (6)
  • Aureo & Calicó (88)
  • Bertolami (2)
  • Bolaffi (1)
  • Cayón (59)
  • CNG (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (2)
  • CoinsNB (3)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (8)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (27)
  • ibercoin (8)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (3)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (34)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (18)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (4)
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 485 EUR
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 реалов 1862 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 100 реалов 1862 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 реалов 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1862 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 100 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск