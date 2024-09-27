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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1862 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1862 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1862 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (561) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1862 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2200 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 91000 JPY
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Испания 100 реалов 1862 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 100 реалов 1862 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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