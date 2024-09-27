Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1862 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (561) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1862 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2200 USD. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 91000 JPY
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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