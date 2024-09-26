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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1862 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1862 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1862 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1862 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе HAYNAULT VENTES PUBLIQUES за 180 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 4 реала 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1862 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1862 на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 реала 1862 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Испания 4 реала 1862 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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