Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1862 года "Тип 1855-1864". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1862 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 22746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
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Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Продавец Tauler & Fau
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
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Продавец Rio de la Plata
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Дата 29 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
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