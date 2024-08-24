Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1862 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1862 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 7488 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 120 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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